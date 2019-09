In Duomo a Cuneo la Messa per celebrare San Michele, patrono della Polizia e della città

Domenica 29 settembre ricorre la festa di San Michele Arcangelo, proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.

Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”.

Per la Città di Cuneo, inoltre, è un doppio evento in quanto San Michele Arcangelo è anche il Santo Patrono della Città. Proprio per sottolineare il legame con la cittadinanza, alle ore 18.00, nella Cattedrale di Cuneo, verrà celebrata una Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Piero Delbosco Vescovo di Cuneo e di Fossano ed officiata dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Franco Ciravegna.