Da Federico Buffa a Kyle Eastwood, tra teatro, storytelling e musica: grande attesa per la nuova stagione del "Toselli" di Cuneo

Prenderà il via il 25 ottobre con lo spettacolo Il rigore che non c’era - scritto e interpretato da Federico Buffa - la nuova stagione del teatro Toselli, presentata ieri 27 settembre al Varco di Cuneo.

Presenti per l'occasione la deputata cuneese Chiara Gribaudo e l'assessore Cristina Clerico (che ha anche fatto da moderatrice al successivo incontro, anteprima di Scrittorincittà, con Monica Guerritore).

Una stagione ricchissima programmata come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Piemonte dal Vivo, che proseguirà nel solco tracciato negli anni passati: artisti di fama affiancheranno giovani ma già affermati attori, grandi produzioni si alterneranno a compagnie all'avanguardia nella ricerca di nuovi stili ed espressioni artistiche, il tutto all'insegna della grande qualità.

"Abbiamo impostato questa nuova stagione con in testa l'avvicinare nuovo pubblico alla forma teatro, che in città ha una storia lunga e importante e nella quale l'amministrazione crede in maniera particolare - ha sottolineato Clerico -; per questo abbiamo deciso di amalgamare in modo ardito appuntamenti di teatro classico ad altri che più che con quest'ultimo hanno a che spartire con lo storytelling e la narrazione in senso lato".

"Anche la musica avrà uno spazio particolare, sia in dialogo con il racconto che a sé stante: la stagione infatti verrà chiusa da un'esibizione jazz di Kyle Eastwood, figlio del celebre Clint".

La prevendita degli abbonamenti è prevista a partire da sabato 12 ottobre.

Tutti gli eventi avranno luogo alle ore 21 al teatro Toselli (via teatro Toselli, 9 – Cuneo).