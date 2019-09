Incendio in uno scantinato di corso Nizza a Cuneo: il fumo invade i portici (VIDEO E FOTO)

Incendio in uno scantinato in corso Nizza alto, al civico 80, dove sono al lavoro da ore i vigili del fuoco di Cuneo, presenti con 4 mezzi Aps, l'autobotte, il mezzo N.B.C.R. In supportoi anche la squadra dei volontari di Busca.

Il palazzo, di cinque piani, è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza. Alcuni condomini, probabilmente spaventati dal fumo, hanno rotto un vetro per poter uscire.

Numerose le immagini arrivate alla nostra redazione e tante le persone che si sono radunate in zona.

Il fumo ha invaso i portici e i vigili del fuoco stanno ancora cercando di raggiungere e circoscrivere l'area da dove è partito l'incendio. Pare che nello scantinato ci siano anche delle bombole.

E' proprio il fumo denso e presente in grande quantità, assieme al calore, a rendere particolarmente difficile e delicato l'intervento.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI