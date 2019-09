Incidente stradale sulla statale 21 del Colle della Maddalena, a Beguda, dove una vettura è finita contro un palo della luce abbattendolo.

Non risultano feriti gravi, solo qualche disagio alla circolazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Cuneo e i tecnici dell'Enel, per la messa in sicurezza dell'area.