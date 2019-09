Incidente sulla A6: autostrada chiusa tra Fossano e Carrù verso Savona

Tamponamento in autostrada, sulla Torino-Savona in direzione sud, avvenuto verso le 6.20 di oggi 28 settembre, un chilometro dopo il casello di Fossano. Tre i mezzi coinvolti, due vetture e un furgone. Stanno operando i vigili del fuoco volontari di Fossano e i permanenti di Mondovì oltre che il personale dell'autostrada, i sanitari e la Polizia Stradale. Nessuna delle persone coinvolte è rimastra incastrata. I feriti, ben sette, non risultano gravi.

L'autostrada, proprio per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della tratta, è stata chiusa da Fossano a Carrù. Coda di oltre un chilometro e tra Fossano e il bivio con la A33.