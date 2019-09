Villanova Mondovì: esplosione e crollo parziale di una palazzina, in gravi condizioni un uomo di 68 anni

Una palazzina di due piani - in via Cavour 10 a Villanova Mondovì - è parzialmente crollata a seguito di un'esplosione, causata da una fuga di gas proveniente da bombole. Il piano superiore - di circa 80 metri quadri - sarebbe sventrato.

La persona all'interno, per cui si temeva il peggio, è stata estratta viva alle 20.20. Si tratta S.L., 68 anni, ricoverato in codice rosso, che viveva da solo nell'abitazione crollata.

Stabilizzato a Mondovì, è stato trasferito al nosocomio di Cuneo.

L'allarme è scattato alle 19.15 circa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, da Cuneo e da Mondovì, oltre ai volontari di Morozzo, intervenute anche con l'autoscala, oltre a squadre dei volontari. Si attendono anche i cinofili da Torino.

Stando alle testimonianze, si è sentito un boato fortissimo e la gente della via si è riversata in strada. Non è ancora potuta rientrare, in quanto sono ancora in corso i controlli da parte dei vigili del fuoco.