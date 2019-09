Da Pisa ad Arezzo l'educazione finanziaria si conferma veramente... Popolare

La trasferta tutta toscana del Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi ha confermato come e quanto l'educazione finanziaria sia veramente Popolare. Anzi: "Pop" per utilizzare un linguaggio giovanile, ma il risultato finale non cambia e premia anche tra Pisa e Arezzo l'impegno del Banchiere Europeo e saggista Beppe Ghisolfi, che si appresta ora a raggiungere Bruxelles per partecipare, come Vicepresidente del Gruppo continentale delle casse di risparmio, al summit con la Commissione economica del Parlamento UE.