Dutt’Ost propone “Piatti Bavaresi”!

Ogni anno, l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre, Monaco di Baviera diventa la capitale mondiale della birra con l'Oktoberfest. L’evento nacque nel 1810 per festeggiare le nozze del principe ereditario Ludwig - che nel 1825 salirà al trono come Ludwig I - con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen ed in seguito diverrà la festa popolare più grande del mondo.

Per festeggiare questo appuntamento particolarmente apprezzato dai Cuneesi, in questi 2 week end di festa, il Bistrot Cafè Dutt’ost di Cuneo e di Centallo propongono menu con cucina tipica Bavarese!





Cuneo, dal 26 al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre, solo a cena: Speciale menu Oktoberfest:

Insalata patate e cipolle

Gnocchi panna e speck

Ravioli d'la Granda con riduzione alla birra

Stinco di maiale al forno con patate

Pinsa monoporzione salamella, crauti e senape dolce

Strudel di mele

Birra: boccale 1/5 litro o 1 litro





Centallo, dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre, , solo a cena: Speciale menu Oktoberfest

Speciale menu Oktoberfest:

Gnocchi panna e speck

Ravioli con riduzione alla birra

Piatto misto con salamella, würstel, mezzo stinco di maiale crauti o patatine fritte

Birra: boccale 1/5 litro o 1 litro





Si consiglia la prenotazione chiamando il Bistrot Cafè di Cuneo o Centallo.





Bistrot Cafè Dutt’ost Cuneo, si trova in Piazza Boves 11 e rimarrà aperto anche domenica sera. Per prenotazioni chiamare 0171 33.26.85

Dutt’ost Centallo, si trova in Regione San Quirico 671. Per prenotazioni chiamare 0171-212139 (chiuso domenica sera)





http://www.duttost.it/

Facebook Cuneo - https://www.facebook.com/DuttostCuneo/

Facebook Centallo - https://www.facebook.com/DuttostCentallo/