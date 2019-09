Il bonus fiscale energetico sulla caldaia è ora scontato direttamente all’acquisto

Da luglio del 2019 sono entrate in vigore interessanti novità riguardanti le detrazioni IRPEF per chi compie interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.

Prima di tale data gli interventi contemplati davano origine a una detrazione fiscale nel momento in cui il soggetto presentava la necessaria dichiarazione dei redditi unitamente a tutta la documentazione comprovante l’esecuzione delle opere.

Ora la situazione e l’accesso a questo sistema di agevolazioni è completamente cambiato, il cliente può cedere la detrazione fiscale all’impresa che ha fatto il lavoro o al venditore, pagando così solo la metà del costo finale dell’intervento.

Questo genere di detrazione riguarda l’installazione di nuovi infissi, caldaie a condensazione, stufe a pellet, pompe di calore, pannelli solari e la detrazione del 50% spettante può essere sostituita da uno sconto, di pari valore, ottenibile immediatamente all’acquisto del bene.

In poche parole avviene una cessione del credito direttamente al venditore o all’esecutore degli interventi, con il cliente che potrà, da subito, pagare la metà del prezzo di acquisto senza attendere il rimborso IRPEF in dieci anni.

L’unico obbligo persistente è quello, per l’acquirente, di comunicare la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito d’imposta che potrà essere utilizzato nel corso dei cinque anni successivi.

Proprio in virtù di queste novità e visto l’imminente arrivo della stagione invernale, diventa vantaggioso provvedere a riqualificare energeticamente il proprio impianto di riscaldamento.

Installare una caldaia a condensazione, ad esempio, consente oggi di risparmiare sulla quantità di gas consumata per il riscaldamento dei propri ambienti domestici. Su questo versante, E.ON, uno dei principali operatori energetici italiani, mette a disposizione una soluzione completa chiavi in mano per garantire risparmio ed efficienza al proprio sistema di riscaldamento.

E.ON Serena è una caldaia a condensazione realizzata col proprio marchio, che nasce dall’esperienza di un grande gruppo al fine di garantire affidabilità ed efficienza, grazie alla sua tecnologia interamente prodotta in Italia.

Questa soluzione “chiavi in mano” permette di avere, oltre che a una nuova caldaia a condensazione ad elevata efficienza energetica, anche tre anni di garanzia aggiuntivi, quattro di manutenzione periodica, l’installazione di un termostato intelligente in grado di gestire il calore nell’abitazione, oltre che tutto il supporto necessario per accedere agli incentivi fiscali fin qui descritti.

L’ ecobonus applicato per l’installazione della caldaia a condensazione è pari al 50%, mentre quest’ultimo sale al 65% nel caso di sostituzione degli infissi , tende oscuranti e caldaie a biomasse e al 75% per i lavori condominiali in grado di garantire un migliore efficientamento energetico dell’intero stabile.