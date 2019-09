Piatti speciali preparati con “Le Antiche ricette dei Monasteri"

Un appuntamento unico nel suo genere, presso il ristorante “La Tavola del Chiostro”, all’interno di Casa Regina Montis Regalis a Vicoforte, in Piazza Carlo Emanuele I.

Per chi desidera immergersi nell’atmosfera esclusiva e settecentesca di un monastero cistercense per assaporare piatti preparati secondo “Le Antiche ricette dei Monasteri” le tre serate del 4-11 e 25 ottobre sono un’occasione da non perdere!

Lo chef Paolo Gerbaudo, del ristorante “La Tavola del Chiostro” di Casa Regina Montis Regalis al Santuario di Vicoforte proporrà 3 diversi menù ispirati alle antiche tradizioni monastiche e serviti nel suggestivo Refettorio dei Monaci dove, fra i numerosi affreschi, si può ammirare “La cena di Emmaus” di Mattia Bortoloni autore degli affreschi della Basilica.





In allegato alla presente notizia si possono visionare e scaricare i 3 menu delle serate dei 4, 11 e 25 ottobre.













Per info e prenotazioni telefonare allo 0174 565300 o inviare mail a casaregina@santuariodivicoforte.it





I menu delle tre serate sono visionabili anche sul nostro sito internet:

http://www.casareginamontisregalis.com/

o pagina facebook https://it-it.facebook.com/CasaReginaMontisRegalis





Il ristorante “La Tavola del Chiostro” si trova a Vicoforte, in Piazza Carlo Emanuele I.