Domenica ricca di iniziative a Melle: si ricordano i partigiani fucilati nel 1944 e si raccolgono fondi per i bambini africani aiutati da don John

Quella di domani, domenica 29 settembre, sarà un’intensa giornata di iniziative per Melle, in Valle Varaita.

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Asti, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza di Asti, i comuni di Monale, Vinchio e Melle e la Provincia di Asti, organizza infatti l’annuale trasferta in Val Varaita per ricordare i tredici giovani partigiani, originari di Vinchio, Monale e Montegrosso Cinaglio, che qui furono catturati e fucilati dai nazifascisti il 1 aprile del 1944.

Oltre cinquanta i partecipanti che, secondo un programma ormai consolidato, saranno a Melle in prima mattinata per presenziare a una Messa suffragio, al termine della quale i sindaci di Vinchio, Chiara Zogo e di Monale, Sergio Magnetti, deporranno una corona di fiori al Monumento ai caduti nel centro del paese.

Gli astigiani saranno poi ricevuti in Municipio dove, dopo il saluto del sindaco di Melle, Giovanni Fina, l’orazione ufficiale sarà tenuta dal presidente provinciale dell’Anpi d’Asti, Paolo Monticone.

I partecipanti si trasferiranno quindi in località Meira Bianca, dove sorge il cippo che ricorda il sacrificio dei tredici giovani partigiani per qualche minuto di raccoglimento e la deposizione di un mazzo di fiori. La giornata proseguirà con il pranzo a Sampeyre e la visita alla locale storica Fiera di valle.

Al tempo stesso, domani (29 settembre) a Melle l’Associazione “Kayrune” organizza la giornata per continuare l’impegno di solidarietà di Marinella Fulchero, nota panettiera del forno a legna del paese, che ne era diventata attiva e convinta sostenitrice.

Kairune è l’Associazione di volontari che opera in Kenia. Nasce nel 2004 grazie a don Giovanni Cugnod (Padre John) e a cinque soci. Il padre missionario ha svolto la sua attività per circa tredici anni nella parrocchia di Loire, dove ha fondato il Centro recupero bambini del Meru.

Quest’ultimo sorge in piena savana, in un ambiente particolarmente secco ed ostico alla vita, proprio nella zona di Kairune. Padre John, fino al 2016, durante il suo viaggio annuale, ha portato e distribuito gli aiuti raccolti direttamente alle famiglie bisognose e ai bambini. L’associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita interamente da volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità organizzando attività ed eventi in sintonia con la visione cristiana della vita.

Di questo sodalizio faceva parte anche Marinella Fulchero, la panettiera di Melle. “Poiché il suo desiderio – spiegano da Kairune – sarebbe stato quello di impegnarsi con rinnovata energia nelle iniziative dell’Associazione, se fosse guarita, alcune persone, raccogliendo questa sua aspirazione, hanno organizzato la giornata del 29 settembre, al fine di raccogliere fondi per sostenere questa scuola africana e i bambini di Don John”.

Il programma prevede una passeggiata per le borgate di Melle, con una degustazione gratuita di tisane presso l’azienda Valverbe, una mostra di foto e una breve proiezione del documentario “Con il cuore nel cuore dell’Africa” e il pranzo a base di prodotti locali, sempre presso l’ala comunale.

L’appuntamento è previsto alle 9, in piazza a Melle, per chi desidera seguire l’intero programma; il pranzo inizierà verso le 12.30. Per la partecipazione all’evento è previsto un contributo volontario di 15 euro. È opportuno prenotarsi telefonando ai numeri 348.3039822 (AnneMarie) o 366.2234087 (Elena).