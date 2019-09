Il primo weekend del Paulaner Oktoberfest Cuneo tra Family Day, musica dal vivo e Santa Messa

Il primo weekend della IV edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo prosegue con tanti appuntamenti per grandi e piccoli, all’insegna del divertimento e della tradizione. Oggi e domani, in occasione dei Family Day, tutte le attrazioni del Luna Park, aperto nel week end a partire dalle ore 11, saranno a metà prezzo. Questa sera, dopo la ‘Gibierfest Band’, che come da programma allieterà in stile bavarese la prima parte di tutte le serate fino a martedì 1°ottobre, l’appuntamento con la musica live è alle ore 22 con i ‘Divina’ ed il loro show ispirato agli anni ‘70. Domenica mattina alle 10,30, invece, la tradizionale Santa Messa cittadina nel parco dell’evento, davanti al grande padiglione centrale.

Padiglione riscaldato da 3.000 metri quadri e Beer Garden da 400 posti a sedere aperti a partire dalle ore 11 del mattino, con l’accompagnamento musicale live della ‘Gibierfest Band’ che accompagnerà i pranzi e le cene dei presenti con brani della tradizione italiana, tirolese e bavarese. Questa sera alle ore 22 il palco passerà ai ‘Divina’ ed al loro spettacolo coinvolgente ed elettrizzante, capace di ricreare le atmosfere e le sensazioni tipiche degli anni ’70 con una scaletta di famose hit conosciute ed amate da tutti. La tradizionale Santa Messa cittadina nel parco all’aperto, come avviene a Monaco di Baviera, è prevista per domenica alle ore 10,30 e, in caso di maltempo, si terrà comunque all’Oktoberfest all’interno del grande padiglione. Tutti gli aggiornamenti sul sito web ufficiale www.oktoberfestcuneo.it e sulle pagine social dell’evento.

