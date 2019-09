Tutto pronto in Val Varaita per la prima festa del Soccorso alpino: appuntamento domani (29 settembre) al Rifugio Bagnour

In alta Val Varaita è tutto pronto per la prima Festa del Soccorso alpino. “Aiutaci ad aiutare” è il motto della giornata, “a tu per tu” con gli operatori del Sasp.

Organizzata dalla Quattordicesima Delegazione Monviso, l’appuntamento è per domani, domenica 29 settembre.

Gli operatori del Soccorso alpino che afferiscono alla “Monviso”, vale a dire le stazioni di Casteldelfino, Crissolo e Verzuolo, guidati dal capodelegazione Luigi Richard, incontreranno la popolazione e i partecipanti all’evento con l’obiettivo di illustrare le principali attività del Corpo.

Una giornata di promozione, dunque, all’interno della splendida cornice naturale del Bosco dell’Alevè, in Valle Varaita.

Il programma prevede, alle 9, il ritrovo in frazione Castello di Pontechianale. Da qui, alle 9.30, partirà la passeggiata insieme agli operatori del Soccorso alpino nel Bosco dell’Alevè, con meta finale il Rifugio Bagnour, a 2017 metri di altitudine.

Alle 11.30 verrà celebrata la Santa Messa, seguita alle 12.30 dal pranzo con tutti gli amici del "Soccorso".

Nel pomeriggio, alle 14, presentazione delle attività svolte dalla XIV Delegazione e, alle 14.30, simulazioni di soccorso tecnico e sanitario.

La partecipazione è ovviamente aperta a tutti coloro che vogliano vedere e capire da vicino quali siano tecniche e scenari di soccorso.