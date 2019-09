Felici e Veloci: le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi prepariamo ragù di carne e peperone

Nulla identifica la genuinità della cucina italiana quanto un buon ragù. Ancor più se preparato a partire da ingredienti eccellenti e di prima qualità, come nel caso della ricetta anti-spreco firmata da Fata Zucchina, che “assembla” il sapore e la leggerezza della carne Piemontese al gusto invitante del peperone per ottenere in poco tempo un condimento di sicuro effetto!

Della carne non si butta via niente. E anzi, anche i tagli più “poveri” possono essere utilizzati e interpretati in deliziose ricette. Ecco allora un grande classico a base di carne “made in Piemonte”: RAGU’ DI CARNE E PEPERONE, il condimento perfetto per accontentare in pochissimi minuti anche i buongustai più incalliti senza perdere la leggerezza!

Ingredienti:

100 g di peperoni rossi

150 g di carne di vitello tritata

250 g di passata di pomodoro

1/2 cipolla e 1 piccola carota

20 g di sedano

20 ml di vino rosso

2 cucchiai di olio evo

sale, pepe, spezie ed erbe aromatiche q.b

PREPARAZIONE

Tagliate il peperone, il sedano, la carota e la cipolla in pezzetti piccoli

Fate saltare velocemente le verdure in una padella antiaderente

A fuoco vivace con un filo di olio evo

Aggiungete la carne tritata e fate cuocere per 5 minuti

Infine aggiungete la passata di pomodoro e terminate la cottura

IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA

Un ragù ricco di fibre perché arricchito di ben 5 verdure diverse, che potrete anche frullare. Ricco quindi anche di sali minerali e vitamina A!