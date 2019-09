Marta Giovannini rompe gli indugi: “Lascio il Pd per seguire Renzi"

“Non amo i giri di parole, mi piace andare al punto ma era giusto, prima di scrivere questo post, trovare un momento di confronto con gli amici che mi hanno accompagnato in questi anni. Come tanti già si aspettavano continuerò il percorso riformista che ho iniziato a Firenze, alla prima Leopolda (Prossima fermata Italia) con Matteo Renzi, che seguirò in questa nuova avventura di Italia Viva”.

Così Marta Giovannini, sindaco di Verduno e “renziana” della prima ora, annuncia, con un post su Facebook, di aver rotto gli indugi e di aver comunicato al segretario provinciale del Pd Flavio Manavella di lasciare il partito in cui era stata candidata nel collegio uninominale del Senato alle elezioni politiche del 2018.

Avvocato, componente dell’Osservatorio Nazionale della Famiglia del Consiglio dei Ministri, già vicepresidente del Consiglio comunale di Alba dal 2009 al 2014, Giovanni ora è sindaco di Verduno.

“Non ho mai cambiato idea e non ho quindi bisogno – aggiunge - di argomentare passaggi vari. Nasco liberal e rimango liberal, convinta che ad ognuno di noi debbano essere assicurate le stesse possibilità e gli stessi mezzi ma poi sia necessario premiare merito, capacità, talento, insieme all'onestà, anche intellettuale. Orgogliosamente – osserva nel suo post - non ho mai fatto parte di correnti ed ho sempre scelto la mia strada per convinzione, non per convenienza. Le mie battaglie le ho fatte sempre a viso aperto: nessuno mi ha mai garantito nulla, né regalato nulla, tantomeno posti. Le salite non mi spaventano. Sono certa – prosegue - che anche le persone con cui, in questo anni, ho condiviso battaglie politiche, momenti storici irripetibili e tante esperienze; persone che hanno storie diverse dalle mia e che, magari, faranno altre scelte, me le ritroverò accanto – conclude -, dalla stessa parte, nelle giuste battaglie”.

Non si sbilancia invece sulle iniziative sul territorio albese e provinciale di “Italia Viva”, la nuova formazione di Matteo Renzi.

“Aspettiamo la Leopolda (dal 18 al 20 ottobre a Firenze) – dice – poi valuteremo il da farsi”.