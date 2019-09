"Saremo nelle piazze e nelle strade": appuntamenti e incontri ad Alba con il Circolo del Partito Democratico

Il Circolo del Partito Democratico di Alba aderisce all’invito del PD nazionale a una mobilitazione per la prima settimana di ottobre. "Apriamo le porte a tutte le persone che hanno voglia di cambiare. Saremo nelle piazze e nelle strade", è l’invito del Segretario Nazionale Nicola Zingaretti.

Ad Alba iniziamo lunedì 30 settembre alle ore 21,00, con un incontro in sede PD (Via Giraudi 4b) con il Senatore Mino Taricco, dal titolo “E ora? Dialogo sul futuro dell’Italia e del PD”. Successivamente la sede sarà aperta venerdì 4 ottobre, dalle ore 9,00 alle 12,00 e saremo, sabato mattina 5, al mercato in Via Cavour, angolo Piazza San Francesco, a partire dalle ore 8,00.

“Sarà l’occasione per incontrare i cittadini, per presentare quanto stiamo realizzando a livello locale, con la ripresa della Festa dell’Unità entro la fine dell’anno e per raccontare delle iniziative nazionali, dal governo alle proposte per il Green New Deal” – sostiene William Revello, Coordinatore del Circolo PD Albese – “Sarà un momento di ascolto delle critiche e delle opinioni delle persone. Sarà anche possibile confrontarsi con i consiglieri comunali albesi, con il consigliere regionale Maurizio Marello e con i parlamentari locali, Mino Taricco venerdì mattina in sede e Chiara Gribaudo, sabato mattina al mercato”.

A tutti gli appuntamenti sarà possibile rinnovare o sottoscrive la tessera PD.