A Cuneo una serata per parlare di benessere sessuale femminile con la consulente della Valigia Rossa

Mercoledì 2 ottobre alle 20,45 il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia di Cuneo, in occasione della settimana del BENESSERE SESSUALE, promuove una serata gratuita riservata a donne di tutte le età. Una serata tra donne per parlare dei diversi aspetti della sessualità in maniera immediata, semplice e perché no... divertente.

Guidati dalla consulente della Valigia Rossa e con la presenza delle psicoterapeute del Centro, si farà un viaggio nel mondo articolato e multiforme della sessualità affrontando argomenti che spesso sono un tabù. “Buone informazioni e consapevolezza di sé sono ingredienti fondamentali per una vita sessuale vissuta con serenità”

Per partecipare alla serata, gratuita, è richiesta la prenotazione al 3275767347 o info@centropsicologiacuneo.it