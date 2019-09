I volontari Aido nelle piazze della Val Po e della Valle Infernotto per la giornata di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi

I volontari dell’Aido (Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule) del gruppo intercomunale di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po sarà presente sulle piazze di Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Paesana, Sanfront e Gambasca questo fine settimana (28 e 29 settembre).

L’iniziativa si pone nell’ambito di “Un Anthurium per l’informazione”, la Giornata nazionale Aido volta alla sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi che, quest’anno, ha come volto quello di Dodi Battaglia, chitarrista, compositore, interprete, ex componente del complesso più importante e longevo d’Italia, i Pooh.

Quest’anno AIDO festeggia i 46 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla diffusione della cultura della donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli associati, del 5x1000 e delle donazioni volontarie.

Nelle Valli del Monviso, quindici volontari saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie a capire l’importanza di diventare donatore, e di fare una scelta consapevole.

Chi lo vorrà, potrà portare a casa un pensiero floreale, una bella pianta di Anthurium, simbolo della generosità di chi aderisce al “dono”.

“La nostra missione – afferma Flavia Petrin, presidente nazionale Aido – è quella di sostenere la medicina del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene oltre 50 mila persone trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Operiamo affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare che la mancanza delle nozioni necessarie porti a espressioni di volontà negative”.

Proprio per questo, l’Aido cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita.

Per prenotare una pianta, basta contattare il 366.3710996 o mandare una e-mail a aidobagnolobvp@tiscali.it.