A Cuneo apre Take5!, centro di incontro per benessere sociale e progetti educativi

Grazie a un progetto realizzato dalla Cooperativa sociale Il Melograno con il sostegno della Fondazione CRC, apre a Cuneo in via Barbaroux, 1 il Centro di Incontro Take5! un contenitore sociale in cui si realizzeranno progetti educativi a servizio della collettività.

L’obiettivo che ha guidato la fase di ristrutturazione dei locali di proprietà dell’A.T.C. è stato quello di creare uno spazio molto versatile che potesse cambiare veste nel corso della giornata per adattarsi ai diversi bisogni educativi di un’utenza potenzialmente a 360°.

Il fine ultimo è il benessere sociale attraverso attività educative orientate alla consapevolezza, l’inclusione e l’integrazione in uno spazio aperto ai bisogni e alle sperimentazioni che nasceranno da collaborazioni future con pubblico e privato.

Take5 è un termine che arriva dal mondo jazzistico e significa prendersi una pausa e su questo concetto è stato sviluppato il progetto del Centro di Incontro.

L’idea è quella di lavorare su momenti di bisogno educativo, per allentare lo stress sociale, per facilitare dei passaggi, per aumentare la consapevolezza, il tutto attraverso attività divertenti e non convenzionali.

Laboratori per bambini di musicoterapia, per stimolare autonomia ed autostima, di pasticceria, per trasmettere l’importanza del fare insieme condividendo una passione, di cultura e lingua cinese, per sviluppare la capacità di guardare il mondo da diversi punti di vista, di inglese per far capire la necessità di una lingua comune in un mondo sempre più interconnesso, queste ed altre sono alcune delle attività che partiranno la seconda settimana di ottobre.

Il Centro è dotato di impianto audio e video all’avanguardia per rendere multimediali le attività educative, come pure di una cucina, un grande tavolo laboratorio e uno spazio aperto per il movimento.

Il tutto in un ambiente familiare ed accogliente, soprattutto per le utenze più fragili. Per quanto riguarda la disabilità infatti, ogni pomeriggio sono tenuti laboratori di scolarizzazione, di socializzazione e mantenimento psicomotorio con la possibilità di un accesso libero a seconda delle esigenze delle famiglie. A ottobre partirà anche un laboratorio per disabili intellettivi lievi di sperimentazione di autonomie quotidiane come il fare la spesa, cucinare, convivere.