La novella di Griselda raccontata da una saluzzese all’Università di Craiova in Romania

Dal 20 al 21 settembre presso la Facoltà di Lettere, Dipartimento di Lingue romanze e classiche dell’Università di Craiova in Romania e l’Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento Scienze umane e Sociali, si è svolo l'XI Convegno Internazionale di Italianistica sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Romania, dell’Istituto Italiano di cultura di Bucarest e dalla società Dante Alighieri.

Era presente Maria Grazia Colombari, già insegnante negli istituti saluzzesi superiori che ha relazionato su “la Novella: rappresentazione laica di un mondo nuovo, vario complesso e sfaccettato (il Decameron” di Boccaccio e la nuova concezione della Donna).

“Mi sono soffermata in modo particolare sull’ultima novella dell’ultima giornata : “Griselda” e ho descritto Verzuolo e Villanovetta ,luoghi del Marchesato di Saluzzo, in cui il Certaldese ha ambientato la vicenda tra questa contadinella e Gualtieri. Al termine del mio intervento ho consegnato alla dottoressa Elena Pirvu, docente universitaria ed organizzatrice del convegno, una copia del libro su Griselda da parte del sindaco di Verzuolo, Carlo Panero, che si è detto onorato che si parlasse della sua cittadina in terra rumena.

Vorrei sottolineare la cordialità con la quale sono stata accolta dalla dottoressa Elena Pirvu, che ha dimostrato non solo una grande professionalità ma una grande conoscenza della nostra cultura e della nostra lingua italiana, che parla in modo perfetto".