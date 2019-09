Vezza d'Alba: forse in primavera l'attesa rotatoria in località Patarrone

Dopo l'ennesimo incidente avvenuto sulla statale del territorio di frazione Borbore all'altezza della zona artigianale in località Patarrone, verificatosi giovedì 26 settembre, che ha visto il coinvolgimento di tre auto, con tre feriti ricoverati in codice giallo e trasportati in ospedale (due ad Alba, uno elitrasportato a Cuneo), sembra potersi risolvere la situazione di pericolosità più volte denunciata dall'amministrazione comunale, dovuta all'alta velocità e all'immissione dei veicoli in entrata e in uscita nell'area artigianale e sul rettilineo delle ex aree della provinciale 29 che attraversa tutta la valle Borbore.

Spiega il sindaco e consigliere provinciale Carla Bonino: "Aspettiamo da anni una soluzione per dire stop alla viabilità ormai critica. La Provincia in collaborazione con il comune di Vezza sta predisponendo il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotonda per lo smaltimento del traffico pesante dovuto all'andirivieni nell'area artigianale. Ci auguriamo che i lavori inizino già la primavera prossima".