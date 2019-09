Con il Rotary Club di Alba si parla di Cina

Martedì 1° ottobre, alle ore 18, presso la Sala Convegni della Banca d'Alba, in via Cavour, ad Alba, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Pronti ad agire. Insieme possiamo” organizzato dal Rotary Club di Alba - presieduto da Ezio Porro - con "Cina. Lavoro in ambiente multiculturale ed elettromobilità".

Gli interventi di Annette Morheng, giornalista e trainer interculturale e di Franco Bellillo, Deputy General Manager e Vice Presidente dell’ufficio acquisti della Beijing Vehicle Co. Ltd di Pechino, verteranno sulla Cina e, in particolare, sulla conoscenza dei cinesi nel ruolo di importanti business partners delle aziende italiane.

La dottoressa Annette Morheng, professionista nell’ambito della comunicazione interculturale, moderata dal giornalista Giorgio Giannuzzi del Rotary Club di Asti, affronterà il tema delle relazioni tramite la “competenza interculturale” e il “successo internazionale”; queste saranno analizzate attraverso la lente moderna della Cina, con una presentazione interattiva che potrà demistificare parte della cultura cinese e aiutare a comprendere meglio se stessi, la propria azienda e il rapporto con la Cina attuale.

L’ingegner Franco Bellillo, progettista e dirigente di importanti case automobilistiche europee, spiegherà come la Cina si stia preparando sia a rivoluzionare il mercato automobilistico mondiale, come ha già fatto con quello interno, sia a cambiare la mobilità del futuro, puntando sull’auto elettrica, con l’obiettivo di espandersi non solo in Oriente, ma anche in Europa. Il suo intervento sarà moderato dal socio del Rotary di Alba Enrico Strada, Senior Executive Advisor FCA, Greater Detroit Area.

L'ingresso è libero, e verrà rilasciato un attestato di frequenza a docenti e studenti. Per informazioni e adesioni: alba@rotary2032.it.

Il ciclo di conferenze prosegue il percorso iniziato da due anni rotariani nell’affrontare le tematiche della sostenibilità e del necessario cambiamento degli stili di vita. Il prossimo appuntamento, martedì 22 ottobre, sarà dedicato al tema della Nutroceutica. Una nuova grande industria italiana sostenuta da un megatrend globale,con l’intervento del prof. Mario Pagliaro, chimico presso il CNR e docente di Nuove tecnologie dell’energia presso il Polo Fotovoltaico della Sicilia.