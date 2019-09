Consiglio comunale a Canale: nuovi mutui, ma il livello di indebitamento del Comune rimane sotto l'1%

Nel prossimo Consiglio comunale di Canale, fissato per domani sera, lunedì 30 settembre, alle 20, tra i punti all'ordine del giorno ci saranno i lavori di massima urgenza (per un totale di 42 mila euro) eseguiti dopo gli eventi calamitosi di fine agosto e settembre, e la variazione di bilancio su tre interventi importanti. E' prevista infatti la votazione sull'attivazione di tre mutui, al di sotto dei 100 mila euro cadauno, per lavori di sistemazione di viabilità e marciapiedi in viale del Pesco (area scuole e asilo); per il completamento di marciapiedi nel centro storico (da Santa Croce fino alla torre comunale); per l'allargamento delle strade di Val Doisa e in zona Crua-Podio. Un altro mutuo verrà infine attivato (a tasso zero, con l'Istituto del Credito Sportivo) per il rifacimento completo degli spogliatoi del campo sportivo di Valpone.

"Abbiamo spiegato anche in campagna elettorale che il nostro Comune è sano, non ha nessun debito. Solo due anni fa abbiamo ancora chiuso dei mutui, alcuni in anticipo - spiega il sindaco di Canale, Enrico Faccenda - E oggi, in base alla possibilità concessa dall'ultima Finanziaria, vogliamo attivare dei mutui con condizioni di tassi al momento molto favorevoli, visto che il Governo ci ha autorizzato, e non sapremo fino a quando sarà possibile godere di questo benestare. Il livello di indebitamento del Comune rimarrà sotto l'1%, restando uno dei comuni più virtuosi di tutta l'area".