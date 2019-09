Monumento ai Caduti di Boves: una delibera vieta ora bivacco e comportamenti non consoni

E' stata discussa e approvata con 9 voti favorevoli della maggioranza guidata dal sindaco Maurizio Paoletti (e 4 contrari dell'opposizione), nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di Boves, la modifica al Regolamento comunale di Polizia Urbana relativo a "Nettezza conservazione e occupazione dei luoghi pubblici" in riferimento alla tutela del Sacrario ai Caduti della seconda Guerra mondiale.

"Considerato che si sono palesate, in special modo negli ultimi tempi, le conseguenze di comportamenti non consoni alla sacralità del luogo in cui insiste il Sacrario, posto all’interno del porticato che collega piazza Italia a piazza Borelli - si legge nella delibera licenziata dalla massima assemblea cittadina -, si è ritenuto necessario provvedere in merito inserendo, nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, uno specifico articolo che stabilisca quali comportamenti siano vietati all’interno dell’area del Sacrario".

Sotto il porticato in cui ha sede il monumento ai Caduti della seconda Guerra mondiale, è dunque ora vietato tenere comportamenti non consoni alla sacralità del luogo, e in particolare: accedere all’interno dell’area di rispetto appositamente delimitata, tranne che nelle manifestazioni ufficiali e per i lavori di pulizia e manutenzione; consumare pasti; circolare con biciclette, pattini, tavole o altri acceleratori di andatura; parcheggiare veicoli di ogni genere; tenere amenità, sollazzi, schiamazzi, comportamenti irriguardosi e sconvenienti; utilizzare impianti di diffusione sonora tranne che in occasione delle cerimonie ufficiali; giocare a palla, pallone o altri giochi simili; bivaccare; coricarsi sulle panchine; posizionare bancarelle per la vendita o la distribuzione di merci e materiali salvo per iniziative specificamente autorizzate dall’Amministrazione comunale.

La violazione di una o più delle nuove disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro 500 euro, fatte salve le disposizioni del Codice Penale.