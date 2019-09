Papa Giovanni Paolo I: tre monregalesi raccontano la sua storia (VIDEO)

Papa Giovanni Paolo I, all'anagrafe Albino Luciani, è passato alla storia per il suo breve pontificato, durato appena 33 giorni: perì, infatti, il 28 settembre 1978 a soli 66 anni d'età.

Una vicenda che, a quarantun'anni di distanza, continua a far discutere e a incuriosire, ma sarebbe riduttivo ed estremamente semplicistico soffermarsi esclusivamente su quest'aspetto per descrivere la figura del pontefice: lo testimoniano gli oltre 13 minuti del filmato prodotto da tre monregalesi per il blog "Coffee and History".

Scritto e realizzato da Ettore Poggi, il documentario è presentato e raccontato da Maddalena Barale e Roberto Rossetti.

L'ambientazione scelta per le riprese è quella del perimetro del Santuario di Vicoforte, luogo simbolo della fede cattolica nel Monregalese.