Donna travolta dai massi nella zona di Vinadio: è grave

Travolta da una caduta massi sopra Vinadio, nella zona del Malinvern: è grave l'anziana 70enne rimasta vittima dell'incidente in montagna verificatosi nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre. Per soccorrere l'anziana si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, che ha trasportato la donna in codice rosso all’Ospedale Santa Croce di Cuneo.