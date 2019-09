Fumo e fiamme in corso Nizza, domato l'incendio nello scantinato

Si è concluso intorno alle 2.30 di questa notte, l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo, al lavoro con tre squadre e sei mezzi per spegnere l'incendio divampato ieri sera in uno scantinato di corso Nizza, all'angolo con via Sobrero. Supportati dai volontari di Busca, oltre che da Carabinieri, Polizia di Stato ed emergenza sanitaria, hanno avuto ragione delle fiamme solo dopo diverse ore, bonificando infine l'area.

In mattinata sono previste le verifiche statiche sul palazzo al numero civico 80, di cinque piani, evacuato precauzionalmente per ragioni di sicurezza.