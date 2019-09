Monterosso Grana: 66enne inala sostanze tossiche, è grave

Versa in gravi condizioni, il 66enne che nella mattinata di oggi, domenica 29 settembre, ha inalato sostanze tossiche presenti nella vernice all'interno di un garage a Monterosso Grana. Trasportato d’urgenza al Santa Croce di Cuneo da una medicalizzata del 118, è arrivato in ospedale in codice rosso, soccorso anche da due squadre di Vigili del Fuoco da Cuneo e Dronero.