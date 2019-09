Nei boschi di Monteu Roero, rinvenuti una bomba a mano e due pistole

Una bomba a mano, risalente alla Seconda Guerra Mondiale: questo l'insolito ritrovamento di un cacciatore, nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, intorno alle 14.30, nei boschi di Monteu Roero, nella zona denominata "Villa Superiore". Allertate le forze dell'ordine, la Prefettura ha attivato il 32° Genio Guastatori per le operazioni di brillamento dell'ordigno, con i Carabinieri impegnati parallelamente nella messa in sicurezza dell'area.

Una volta fatta esplodere la granata, i militari preposti a garantire la sicurezza delle operazioni hanno effettuato una ricognizione dell'area, rinvenendo uno zainetto, aperto, al cui interno erano riposte due vecchie pistole a tamburo, sporche di terra, e alcune munizioni. Le armi non risultano censite e la matricola di uno dei due revolver non risulta nemmeno leggibile. Attualmente le armi sono in fase di analisi, con i militari in cerca di risalire alla provenienza: è probabile, tuttavia, che fossero lì da parecchio tempo.