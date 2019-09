Villanova Mondovì: dichiarata inagibile anche una porzione della casa adiacente alla palazzina crollata

Nuovo aggiornamento sul crollo di parte della palazzina situata al civico 3 (e non 10, come comunicato in un primo momento) di via Cavour a Villanova Mondovì, verificatosi nella prima serata di sabato 28 settembre.

Il vicesindaco, Michele Pianetta, che abbiamo raggiunto telefonicamente, ha annunciato di aver dichiarato inagibile una porzione della casa adiacente all'edificio in cui si è verificata l'esplosione, e ubicata al civico 1.

"L'ordinanza - commenta Pianetta - non costringe la famiglia che occupa l'edificio ad andarsene. Semplicemente, non potrà varcare la soglia di alcune stanze, soprattutto in quelle che si trovano in prossimità del balcone, anch'esso inaccessibile".

Permane, intanto, la chiusura della strada, in merito alla quale domattina si terrà un nuovo vertice in municipio. La rimozione delle macerie dalla carreggiata, invece, sarà a carico del 68enne Luciano Siccardi, in questo momento al CTO di Torino con ustioni sul corpo di secondo e terzo grado.