Tra gli istituti di credito più importanti presenti sul territorio nazionale, uno dei migliori è la Compass. Società rinomata soprattutto per i prestiti veloci e i vantaggi ad essi legati. Scopriamo come ottenere un prestito Compass.

Compass: cosa offre?

La Compass propone diverse tipologie di finanziamenti adattabili alle diverse necessità dei clienti. Una delle opportunità migliori riguarda i prestiti veloci: sono richiedibili anche ingenti somme di denaro ottenibili con tempistiche brevi.

Una prima tipologia è quella dei prestiti Easy personalizzabili in: Easy Change, Flex e Jump. Nella versione classica prevedono il rimborso della cifra ottenuta in rate dall’importo costante per tutta la durata del finanziamento.

La somma massima richiedibile ammonta a 30.000 euro ed è disponibile per persone che hanno dai 18 ai 70 anni. Il prestito Easy Change offre l’opportunità di ridurre l’importo di un massimo di cinque rate mensili, senza costi aggiuntivi.

Easy Jump, invece, dà la possibilità di saltare il pagamento di una rata. Infine, i prestiti Easy Flex sono una fusione delle prime due tipologie: è possibile rimandare il pagamento di una rata o ridurne l’importo per un massimo di 5 volte, sempre senza far fronte ad ulteriori costi. Ciascun cliente, dunque, può decidere liberamente di quale vantaggio usufruire.

Altre tipologie di finanziamenti

Si evidenzia anche il finanziamento TotalFlex, un’ulteriore categoria di prestiti veloci offerti dall’ente finanziario Compass. Anche in questo caso, i tempi di accredito in caso di accettazione della proposta sono brevi e la cifra massima ottenibile è di 30.000 euro.

TotalFlex dispone, come gli altri tipi di credito, del duplice vantaggio mediante il quale è possibile saltare o rimandare il pagamento di un massimo di cinque rate.

La flessibilità è una delle maggiori caratteristiche della Compass, come si evince già dalla stipula del contratto: il cliente può scegliere la durata del rimborso in base all’importo delle rate da pagare mensilmente. L’estinzione anticipata non comporta alcun costo aggiuntivo!

Il prestito Cifra Tonda, rispetto al TotalFlex, offre una somma massima richiedibile di 20.000 euro. Il rimborso avviene mediante rate mensili dalla cifra tonda, scelte con il cliente in base alla propria disponibilità economica.

Si evidenzia anche il Finanziamento Leggero Compass caratterizzato da minirate per il primo anno. A partire dal secondo, poi, l’importo da pagare aumenterà e resterà costante per tutto il periodo del rimborso. Anche in questo caso, la somma da pagare mensilmente è scelta insieme al cliente e definirà i tempi dell’estinzione del prestito.

La cifra finanziabile ammonta a 25.000 euro ed è destinata a clienti aventi un’età compresa dai 18 ai 70 anni.

Infine, c’è il Prestito Veloce Unica: soluzione perfetta per chi ha già dei finanziamenti in corso. Tale tipologia di credito agevola i clienti permettendogli di ridurre i costi mensili legati ai finanziamenti, semplificando le scadenze e offrendogli l’opportunità di unificare tutto in una sola rata mensile. Ciò significa avere la possibilità di gestire nel migliore dei modi le diverse operazioni finanziarie in corso.

La Compass dispone di un’ampia varietà di prestiti finalizzati e personali, atti a soddisfare i clienti e a garantirgli la possibilità di richiedere un prestito, senza il timore di non poter affrontarne le conseguenti spese.

Come richiedere un prestito Compass

Oltre il recarsi in filiale, è possibile ottenere un prestito usufruendo del sito online. Sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta, inserendo i propri dati personali e la cifra desiderata. C’è bisogno di fornire documentazioni specifiche: carta d’identità, codice fiscale e documento di reddito. Inoltre, bisogna attestare di essere cittadini italiani e, nel caso, presentare il permesso di soggiorno se si è stranieri.

Il modo più rapido per comprendere se un determinato finanziamento è alla nostra portata, è richiedere un preventivo online: si tratta di una funzione online, totalmente gratuita, attraverso la quale sarà calcolato l’importo da pagare compreso d’interessi.