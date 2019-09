A Fossano incontro con Mons. Marcello Semeraro

Giovedì 10 ottobre alle ore 20.45 all’hotel “Giardino dei Tigli” di Cussanio, frazione di Fossano, si terrà un incontro dal titolo “Il discernimento in Amoris Laetitia. Divorziati risposati nella comunità cristiana, promosso nell’ambito del progetto diocesano “L’anello perduto” in collaborazione con gli Uffici Famiglia delle diocesi del cuneese.

Per celebrare anche i 10 anni del progetto “L’anello perduto”, proposte per persone separate o divorziate sole o in coppie di nuova unione, interverrà Mons. Marcello Semeraro, vescovo di Abano Laziale e segretario del consiglio dei Cardinali scelti da Papa Francesco per aiutarlo nel governo della Chiesa.

Al mattino Mons. Semeraro parlerà a tutti i vescovi, preti e diaconi delle 5 diocesi del cuneese, e alla sera a tutti coloro che vorranno approfondire questa tematica che continua ad essere poco conosciuta e molto discussa, a tre anni e mezzo dalla pubblicazione di Amoris Laetitia: allego a proposito un articolo che istruisce la questione e invita all’incontro.