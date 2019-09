Bra e la grinta da Braveheart nella difesa delle ricette tipiche del territorio

Fieri paladini delle tradizioni del territorio e con la grinta da Braveheart, i braidesi hanno sempre un solo - primo e unico - grande amore: la cucina nostrana, meglio ancora se fatta in casa.

A rivelarlo, con sonoro coro di apprezzamento, il successo nella manifestazione Pro Loco in Città, andata in scena nella serata di sabato 28 settembre. Ben 29 sodalizi si sono dati appuntamento in piazza Carlo Alberto, formando una nuova geografia del gusto per il piacere del palato.

Gli stand sono stati presi letteralmente d’assalto da centinaia di visitatori al grido di pancia mia fatti capanna. Presenti all’appuntamento: Unpli di Cuneo, le Pro Loco di Canale, Carrù, Cortemilia, Dalmazzi (frazione di Sant’Albano Stura), Faule, Genola, Gerbo, Govone, Lombriasco, Magliano Alpi, Montaldo Roero, Novello, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Pollenzo, Polonghera, Priocca, Revello, Rocca De Baldi, Rossana, Salmour, Santa Vittoria, Sommariva Perno, Vergne e Vottignasco, oltre agli Amici di Cervere e all’Associazione Sarda di Bra Ichnusa. Oltre duecento i volontari impegnati in cucina con enorme passione ed allegria.

Ecco, quindi, qualcuna di queste prelibatezze. Gnocchi al Castelmagno, maialetti alla brace, anguille in carpione, acciughe al verde, gran fritto misto piemontese dolce e salato, bagna cauda, tajarin ai funghi, agnolotti del plin. Tanti anche i prodotti e le ricette tipiche come friciule, canestrelli, cariton, quaquare, lumache, funghi, la carne piemontese, fragole con cioccolato, torta di nocciole e paste di meliga. Il tutto accompagnato da vino e ottima birra artigianale. E dopo questa, il famoso lunedì della dieta non arriverà mai. Mettetevi l’anima, il cuore, il fegato e pure il girovita in pace.