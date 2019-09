Bra, la musica della Periferia band protagonista a Pro Loco in Città

Non solo ottimo cibo e folklore, nella serata di Pro Loco in Città. Sabato 28 settembre c’era anche la Periferia band a completare la grande festa di Bra. Un pieno di musica e ritmo nella splendida cornice di via Cavour, immortalato dal solito Tino Gerbaldo (che ringraziamo).

Tra quelle canzoni one shot, un pubblico improvvisato con tanta voglia di ballare e battere il tempo. No, non si è aperto uno stargate temporale, è successo proprio così. La scaletta ha sottolineato come il rock e i suoi interpreti siano duri a morire.

Pronto giudici dei talent, siete in linea?