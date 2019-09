Investitura del Podestà, ad Alba si rievoca l'evento (FOTO)

Come da tradizione, ad anticipare l'atteso Palio degli Asini, si è rinnovato anche quest'anno il consueto appuntamento albese con l'investitura del Podestà: in una piazza del Duomo davvero gremita, come ogni volta per l'ultimo sabato di settembre, decine di curiosi - tra albesi e turisti - hanno assistito alla rievocazione storica.

Protagonista di serata, il sindaco di Alba Carlo Bo, a vestire i panni del Podestà, massima carica civile all’interno della città medievali, accompagnato dalla Signora di Alba, indicata dal Borgo Moretta, trionfatore nell'edizione del Palio 2018, che indossava tuttavia gli smalti bianco e rosso della Città di Alba, anziché i colori giallo-verdi del rione albese sorto intorno al santuario dedicato alla Madonna.

Sbandieratori e musici dei diversi borghi hanno animato la serata, impreziosita dalle geometrie proiettate sulla facciata del Duomo, per un format inedito e ben riuscito, che ha avuto il suo momento clou nella rievocazione in costume, con i borghigiani che informano il Podestà dell'attacco degli Astigiani e del Palio corso dai nemici a cavallo sotto le mura di Alba. Da qui, secondo tradizione, per sbeffeggiare i cugini astigiani, l'organizzazione della corsa degli asini.