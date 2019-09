Una giornata per scoprire il palazzo sede della Fondazione CRC a Cuneo

La Fondazione CRC sabato 5 ottobre apre al pubblico le porte della sua sede, in occasione della XVIII edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione promossa dall’ABI (Associazione bancaria Italiana) con la collaborazione dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). Durante la giornata sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Vitale e scoprire opere appartenenti alla collezione della Fondazione di artisti del calibro di Maimouna Guerresi, Ego Bianchi, Pinot Gallizio, Macrino d’Alba, Agostino Bosia, Francesco Messina, Cesare Maggi, Antonio Piatti, Claudio Berlia, Alessandro Lupo, Marco Lattes, Francesco Franco e Sergio Unia. E le ultime acquisizioni, con lavori di artisti contemporanei tra cui Elisa Sighicelli, Ludovica Carbotta, Sol Calero, Adriana Minoliti, Lin May Saeed, Sarah Sze e Anne Imhof. Le visite guidate si svolgeranno con partenza alle ore 10.30, alle 14.30 e alle 16.30.



Per ciascun turno di visita, sono ammessi massimo 30 partecipanti, per questo motivo, si consiglia la prenotazione. Terminata la visita, sarà possibile scoprire anche la mostra "Destinazione Luna il futuro è adesso" nello Spazio Innov@zione in via Roma 17.

Per prenotare clicca qui