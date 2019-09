Fratelli d'Italia, a Saluzzo si inaugura la sede locale

Nella serata di venerdì 27 settembre, alla presenza di un folto e appassionato pubblico è stata inaugurata la Sede Locale di Fratelli d'Italia "del Saluzzese". Non sono mancate le presenze di rilievo del partito, in grande spolvero. Per l'occasione, a Saluzzo il coordinatore regionale Fabrizio Comba, quello provinciale William Casoni, l'onorevole Monica Ciaburro e il consigliere regionale Paolo Bongioanni.

La nuova sede, in via Santa Caterina 32, nasce per divenire importante punto di riferimento della Destra sul territorio. Il Segretario della Sezione, Paolo Radosta, ha colto l'occasione, dopo i dovuti ringraziamenti, per presentare la fitta agenda di iniziative culturali e politiche.

Innanzitutto, l'apertura tutti i giovedì dalle 16 alle 18 della sede, con l'intento di raccogliere idee e problematiche dei cittadini al fine di rappresentarli nelle Istituzioni competenti.

Quindi, la creazione del progetto Agorá, che va a configurarsi come Scuola Politica rivolta in primis alle nuove generazioni che intendano comprendere i meccanismi delle politiche nazionali e del territorio al fine di formare cittadini e futuri amministratori competenti e capaci. Gli incontri della "scuola" saranno sei, già calendarizzati (e reperibili presso la sede). Vedranno come "insegnanti per un giorno" figure di primo piano come il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, consiglieri regionali e deputati nazionali.

Infine, sono stati presentati i tre incontri aperti alla cittadinanza di "Saluzzo Incontra", con protagonisti d'eccezione. Il 24 ottobre aprirà le danze Magdi Cristiano Allam per parlare di islamizzazione, il 18 novembre sarà la volta del prof. Alessandro Meluzzi per relazionare sulla mafia nigeriana e sulle altre nuove associazioni a delinquere, nonché sul loro impatto sulla società, nazionale e locale. Infine, il 10 gennaio, si chiude con il filosofo e opinionista Diego Fusaro, con il quale si affronterà la questione politica e sociale in una prospettiva a breve e medio termine.

Come si evince facilmente, sul territorio del marchesato, esiste una realtà politica di Destra viva e propositiva, composta di donne e uomini entusiasti di mettere al servizio della propria comunità voglia di fare e partecipazione.

La serata si è conclusa con il taglio del nastro e un ricco buffet poichè... non si vive di sola politica!