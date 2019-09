Upgrade: ad Alba, l'Apro presenta la stagione del rinnovamento

Sarà il live show "APRO beauty and wellness", con dimostrazioni gratuite dei nuovi corsi, ap aprire l'evento "Upgrade" - alle ore 14 di domani, lunedì 30 settembre - la giornata dedicata alla presentazione della nuova stagione formativa dell'APRO di Alba.

Il ricco programma di giornata, aperta al pubblico, prevede una serie di eventi a calendario per raccontare il grande rinnovamento di cui è protagonista l'istituzione albese fondata da da monsignor Giovanni Battista Gianolio nel 1958. Alle 16.45 è prevista l'inaugurazione dei nuovi laboratori, mentre alle 17.30 - spostandosi di qualche decina di metri, presso la Sala Ristorante di corso Barolo n° 8, saranno anticipati dati di sostenibilità di Apro Formazione, la cui presentazione completa avverrà prossimamente con il report annuale dell'agenzia, facendo il punto sulle prospettive future. A questo proposito, due le date da segnare in calendario, rispettivamente il 6 e il 20 novembre, per "Reverse engineering" e "Visione artificiale e robotica collaborativa".

A chiudere la giornata, alle 17.45, la presentazione dell'offerta formativa riferita all'Accademia Alberghiera, seguita a stretto giro dalla presentazione dei nuovi laboratori.