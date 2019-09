“Coldiretti Piemonte: l’agricoltura Made in Piemonte protagonista del Green New Deal”

Agricoltura protagonista del Green New Deal per rendere l’Italia più verde. E’ la proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Villaggio Coldiretti di Bologna.

“Questo testimonia come l’agricoltura abbia un ruolo rilevante e sia un modello di sviluppo sostenibile - sottolineano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. L’impegno, poi, del Governo a non intervenire sul gasolio agricolo e sulla fiscalità in agricoltura, accogliendo le nostre sollecitazioni, ha messo in evidenza come tale provvedimento non porterebbe alcun beneficio immediato nell’utilizzo di energie alternative, ma determinerebbe solo un aumento dei costi. Strategica anche la volontà di investire sulle energie rinnovabili come il biometano agricolo, la nuova frontiera dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Infine, è fondamentale l’impegno preso ad emanare, finalmente, i decreti applicativi per l’etichettatura di origine degli alimenti, al fine di dare la possibilità ai consumatori di fare scelte di acquisto consapevoli, a sostegno della quale Coldiretti ha realizzato la campagna #stopciboanonimo, portata avanti a livello nazionale ed europeo.

A giovarne il vasto patrimonio agroalimentare Made in Piemonte, il cui export vale oltre 3 miliardi di euro, che va tutelato con tre principi fondamentali: la tracciabilità, la sicurezza e la qualità, a partire dagli accordi di libero scambio dove bisogna lavorare sulla reciprocità per ottenere sempre il rispetto della parità di condizioni e controlli efficaci per quanto riguarda le norme sull'impatto ambientale, economico e sociale. Proprio per salvaguardare le nostre eccellenze dai reati agroalimentari, ben vengano i controlli e il voler rafforzare la disciplina dei reati attraverso il lavoro dell'Osservatorio Agromafie di Coldiretti, il cui Comitato scientifico è presieduto da Gian Carlo Caselli”.