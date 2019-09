Alba, due nuove corse domenicali sul collegamento ferroviario con Torino

La Navetta Verde gratuita girerà anche durante le domeniche di Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, con percorso alternativo rispetto a quello feriale per non interferire con le manifestazioni del centro cittadino. Il servizio è possibile anche quest’anno grazie al Comune di Alba e alla collaborazione del Consorzio Granda Bus.



La Linea Verde domenicale circola dal 6 ottobre al 24 novembre, dalle ore 10 alle ore 17 ogni 15 minuti, sui seguenti percorsi.



Domenica 6 ottobre: collegamento tra il parcheggio della piscina comunale di San Cassiano, i parcheggi lungo corso Europa e il centro cittadino, con capolinea davanti alla scuola media “Macrino”. Lungo il tragitto, la Navetta Verde ferma a tutte le fermate degli autobus;



Domenica 13, 20 e 27 ottobre: percorso lungo la circonvallazione, con fermate: Stazione Ferroviaria, corso Europa (davanti alla scuola media Macrino), piazza San Paolo, corso Michele Coppino, corso Nino Bixio, corso Matteotti (di fronte all’Ospedale);



Domenica 3, 10, 17 e 24 novembre: percorso lungo la circonvallazione, con fermate: Stazione Ferroviaria, piazza Cristo Re, corso Italia (ponte FS), piazza San Paolo, corso Michele Coppino, piazza Monsignor Grassi, corso Nino Bixio, corso Matteotti (Ospedale).

Per ulteriori informazioni: Ufficio Trasporti - Comune di Alba, (tel. 0173 292353; trasporti@comune.alba.cn.it) o alla biglietteria dell’autostazione (Piazza A.M. Dogliotti 1/C, tel. 0173 440216).



Per chi volesse arrivare in treno in città, sul collegamento ferroviario tra Alba e Torino ci sono due nuove corse festive nell’orario della linea SFM4.

La prima parte da Alba alle ore 21.07 ed arriva a Torino Stura alle 22.33.

La seconda parte da Torino Stura alle 21.27 ed arriva ad Alba alle 22.53.

Le due corse, sperimentate negli anni scorsi solo durante le domeniche di Fiera del Tartufo, sono entrate quest’anno definitivamente nell’orario generale del Servizio Ferroviario Metropolitano 4 e saranno attive tutto l’anno.