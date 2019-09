Bilancio, arredo urbano, nuovi marciapiedi e pulizia: gli interventi a Cervasca nei primi 100 giorni di mandato del sindaco Garnerone

Bilancio, arredo urbano, nuovi marciapiedi e pulizia. Su queste tematiche si è concentrato il lavoro del sindaco di Cervasca Enzo Garnerone nei primi 100 giorni del suo mandato, cominciato a fine maggio 2019.

Innanzitutto sono state approvate le linee guida del bilancio 2020: i contributi alle famiglie per il trasporto alunni, e il bando incentivi per assunzioni nelle imprese del territorio.

Per incentivare l'abbellimento del concentrico, è stato approvato il regolamento per il contributo piano colore su via Roma. Provvedimento che il prossimo anno verrà esteso nei centri storici delle frazioni Santa Croce e San Michele.

In questa ottica sono stati fatti acquisti sull'arredo urbano: riordino cartellonistica e fioriere. “Andremo a cambiare le fioriere nel capoluogo e nelle frazioni - spiega il sindaco -. Tengo a specificare che dal 2020 si partirà con interventi di abbellimento e decoro per ogni frazione”.

Per gestire al meglio la trentina di volontari civici comunali, è stato approvato il regolamento relativo. “In questo modo il comune si adotterà della protezione civile comunale”, specifica Garnerone.

Importante sarà il lavoro di rifacimento dei marciapiedi. Si partirà dal capoluogo con via Caraglio, poi si passerà a via Marconi in frazione San Defendente dove verrà anche rinnovata l'illuminazione pubblica con led a basso consumo. Nuovi marciapiedi anche in frazione Santa Croce di Cervasca: zona Tetto Bonelli, nell'incrocio con la strada provinciale.

In via di progettazione nuovi marciapiedi in via Bisalta, nella frazione San Defendente di Cervasca.

Infine, come promesso in campagna elettorale, è stato incrementato il servizio di pulizia nel paese. “Abbiamo praticamente raddoppiato il passaggio della spazzatrice su capoluogo e frazioni - spiega Garnerone -. Per coprire le spese di questo incremento abbiamo utilizzato quanto risparmiato dagli amministratori sulle indennità di carica”.

“Un grande lavoro della Giunta fatto in appena due mesi – dichiara il primo cittadino -. Il primo mese infatti è servito a sbrigare tutte le questioni burocratiche e a prendere coscienza e possesso di un bilancio che non era stato fatto da noi. In squadra abbiamo molte persone alla prima esperienza che stanno dando un supporto importante, tanto entusiasmo e idee nuove al sindaco e all'intero gruppo”.

Il 12 e il 13 ottobre torna la Fiera Cervaschina. “Stiamo già lavorando per quello e abbiamo diverse novità per l'evento”, conclude Garnerone.