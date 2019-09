Bra, 70 bimbi della Primaria Mosca impegnati nella giornata di "Puliamo il Mondo"

Nel giorno del terzo sciopero globale per il clima di “Fridays for future” e in occasione dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”, a Bra una settantina di ragazzi delle classi quinte della Scuola primaria “Edoardo Mosca” ha contribuito – con docenti, amministratori e volontari – a una speciale eco-pulizia nel quartiere Bescurone. Dalle 10 alle 12 di venerdì 27 settembre, nell’area verde di viale Industria, in via Solferino e in piazza Fenoglio sono stati raccolti rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro, lattine, organico e indifferenziato) con attività coordinate dalle insegnati e da personale dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bra.



Durante la mattinata, interventi del sindaco Gianni Fogliato e dell'assessore all'Ambiente Massimo Borrelli hanno sottolineato l'importanza di attività di educazione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, come quella effettuata dai ragazzi.