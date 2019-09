"Complimenti e buon lavoro: sarà un onore lavorare insieme": Alberto Cirio commenta l'elezione di Andrea Corsaro alla presidenza dell'ANCI Piemonte

“I miei complimenti e l’augurio di buon lavoro al neopresidente dell’Anci Piemonte. Conosco Andrea Corsaro da tanti anni e sarà un piacere e un onore lavorare con lui".

Questo il messaggio del presidente della Regione, Alberto Cirio, sull’elezione di Andrea Corsaro alla guida di Anci Piemonte.

"Ancor più alla luce dell’importanza che riveste in questo momento il dibattito sull’autonomia e il ruolo fondamentale che gli Enti locali giocheranno in questa partita decisiva per il futuro dei nostri territori”.