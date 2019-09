Questa sera a Busca si riunisce il consiglio comunale

Questa sera - lunedì 30 settembre alle ore 21 - nella sala al primo piano del palazzo municipale di Busca si tiene il Consiglio comunale con all’ordine del giorno i seguenti temi: dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Bressi e surroga; mozione per l'intitolazione di una strada o piazza o di un edificio comunale alla memoria di suor Liliana Voghera; verbali consiglio comunale seduta del 30 luglio; conferimento cittadinanza onoraria all'ordine dei frati minori Cappuccini; adesione all’associazione nazionale comuni d'Italia (Anci); modifiche al regolamento comunale delle onoranze funebri per amministratori, dipendenti e cittadini onorari; convenzione tra il Comune la Provincia di Cuneo per l'installazione e l'utilizzo degli autovelox su strada provinciale; adesione ad iniziative in materia di associazionismo fondiario; approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018, di bilancio di previsione 2019/2021.