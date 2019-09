Santa Vittoria d’Alba, una lavagna multimediale per gli studenti della 5ª elementare di Cinzano

L’associazione Cinzano Eventi ha donato una lavagna interattiva multimediale (Lim) di ultima generazione alla classe 5ª della scuola primaria di Cinzano.



Alla presenza della dirigente scolastica Livia Peiretti e del vicesindaco Adriana Dellavalle, il gruppo di alunni ha dimostrato la propria riconoscenza al presidente del sodalizio Roberto Bergui e alla segretaria Barbara Patrito.



Cinzano Eventi, attivo sodalizio della frazione, in passato aveva già donato alla collettività un defibrillatore, collocato accanto alla farmacia, lungo la Statale 231, e devoluto contributi alla biblioteca di Santa Vittoria d'Alba e alla scuola materna di Cinzano per manifestazioni e attività varie.



L’Amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba: "Noi tutti ci uniamo ai ringraziamenti dei ragazzi e degli insegnanti, esprimendo gratitudine per la sensibile attenzione, la generosità e la presenza attiva di questo gruppo, sempre attento alle esigenze del paese".