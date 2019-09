Scuola elementare di Bandito: la proposta del Gruppo Consiliare Bra Domani

Un comunicato stampa, firmato da Davide Tripodi, per il gruppo consiliare "Bra Domani", individua quale elemento portante della variazione di Bilancio per il Comune della Zizzola, l’investimento da parte della Giunta Fogliato di circa 325mila euro per la riqualificazione della scuola elementare di Bandito.

"Il nostro gruppo consiliare è a conoscenza delle problematiche che vi sono in quell’edificio. Siamo consapevoli che quest’ultimo necessita di un'ampia riqualificazione energetica e di una messa in sicurezza: problematiche, quest’ultime, la cui urgenza non è certo di oggi!

Dal canto nostro - prosegue Tripodi - ci siamo limitati a chiedere all’Amministrazione se avesse tenuto in debito conto l’aumento demografico previsto per Bandito nei prossimi anni: il plesso esistente sarà in grado di accogliere un numero crescente di alunni al confronto con la situazione attuale? A quanto è dato sapere non sussistono possibilità di ampliamenti strutturali".

Continua il consigliere di "Bra Domani": "L’Amministrazione è perfettamente a conoscenza degli odierni disagi nell’ora d’entrata e d’uscita degli scolari: nella zona non vi sono parcheggi, e la viabilità nell'area circostante non è delle più sicure pur con il grande lavoro portato avanti dai volontari di "Pedibus (che non smetteremo mai di ringraziare). Oltre a ciò, cosa intenderà fare l'Amministrazione della triste “palestra” collocata nel piano interrato dell'edificio? Prevederà interventi anche per quest’ultima?".

Quindi, ecco la proposta: "Diversamente da tutti gli altri gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, su tale punto all’ordine del giorno (anche se quest’ultima variazione di bilancio consiste in parte nel recepimento di contributi economici da enti esterni) abbiamo optato per un voto di astensione al fine di dare un forte segnale. A Bandito serve una scuola nuova e lì vi sono tutti i presupposti per poterla realizzare. Noi di Bra Domani abbiamo suggerito un'alternativa: siamo convinti che la scuola non debba essere solo riqualificata, ma ricostruita in un’altra zona".

"L’Amministrazione di centro destra, con il sindaco Scimone e l’allora assessore ai lavori pubblici Dallorto, aveva dato il giusto indirizzo. Diversamente da altre zone della città nella frazione Bandito si può creare un vero polo scolastico che farebbe si come nello stesso comparto possano esservi: scuola materna, palestra (ad oggi già presenti) e finalmente una nuova scuola elementare.

Siamo convinti - conclude Tripodi - che se la giunta Fogliato non si limitasse a spendere per il capitolo di spesa dedicato all’edilizia scolastica la quasi totalità delle risorse per la costruzione della (tanto discussa) nuova scuola media in via Trento Trieste, la nostra proposta potrebbe diventare concretamente realtà invece di nascondersi sempre dietro il dito della scarsa disponibilità di risorse".