Bocconi avvelenati in via Elva a Confreria: allertati municipale e forestali

Bocconcini avvelenati, probabilmente con del veleno per topi, a Confreria, in particolare in via Elva, come ci segnala una lettrice della zona, che ha già provveduto ad avvertire sia la Polizia locale che i carabinieri forestali di Cuneo, così come preve3de la legge.

I bocconcini si presentavano come polpette blu.

Ogni anno sono migliaia i cani e i gatti che muoiono a causa di esche e bocconi avvelenati, per lo più sparsi in parchi pubblici, cortili condominiali e altri zone dove vi sono colonie feline o si portano a spasso i cani.

L'episodio recente più grave è quello dello scorso agosto, accaduto a Borgo San Dalmazzo, dove vennero trovati ben 11 gatti morti avvelenati.