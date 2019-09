Donna cuneese tenta di togliersi la vita in mare davanti a Ventimiglia: salvata dalla Guardia Costiera

Mobilitazione di soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica 29 settembre per una donna della provincia di Cuneo in mare davanti a Ventimiglia. Tutto è iniziato alle 18:30, quando la Sala operativa della Capitaneria di porto di Imperia è stata allertata dalla chiamata di un cittadino che, dalla spiaggia dei bagni ‘San Giuseppe’ di Ventimiglia, informava i militari della presenza di una bagnante, con probabile intento suicida, che oramai al di là dei 500 metri di distanza dalla costa appariva in difficoltà.