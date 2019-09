Incidente in corso Monviso a Cuneo: grave un ragazzo di 21 anni

Grave incidente poco prima delle 13 a Cuneo, in corso Monviso, a breve distanza dalla rotonda che immette in corso Galileo Ferraris.

Una "Seat Leone" che procedeva in direzione del centro cittadino si è scontrata con una Fiat Panda. La Seat è finita contro un albero e infine contro un palo della luce. Alla guida un 21enne di Cuneo, C.D., trasportato in condizioni serie al Pronto Soccorso del Santa Croce, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro.

Sul posto la Polizia municipale e i vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza della zona, al momento chiusa al traffico dalla arotonda dell'ospedale fino a quella dello stadio. Presenti anche i tecnici per la messa in sicurezza del palo della luce, reso pericolante dall'urto.