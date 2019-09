Mondovì: in due a processo per aver appiccato il fuoco all’abitazione di un negoziante

Sarebbe stato prima minacciato telefonicamente, poi vittima di un attentato incendiario. E’ quanto sostiene il titolare di un esercizio commerciale di origine egiziana, da anni residente a Mondovì, nel processo che vede imputati davanti al tribunale di Cuneo i connazionali A.A. e A.I. per incendio doloso in concorso.

Secondo quanto raccontato dall’imprenditore, costituito parte civile assistito dall’avvocato Roberto Tesio, il motivo per il quale nella serata del 5 novembre 2018 gli imputati avrebbero dato fuoco alla sua abitazione sarebbero stati i contrasti nati dopo la compravendita di una kebabberia monregalese.

L’incendio era stato notato da una volante dei carabinieri mentre transitavano sulla strada provinciale per Cuneo. I militari avevano anche visto tre persone aggirarsi sotto i portici del villino. Scappati in auto, erano stati raggiunti e arrestati. Con A.A. e A.I. quella sera c’era anche K.H. che ha invece patteggiato: per l’accusa sarebbe stato lui a organizzare la spedizione punitiva.

K.H., che con il fratello fa parte di una grande famiglia egiziana con base a Torino, avrebbe organizzato una vendita fasulla di una kebabberia con un connazionale, che si sarebbe prestato a fare da prestanome. Subito dopo, però, l’acquirente aveva rivenduto il locale ad un altro gestore.I fratelli H. avrebbero accusato la parte offesa di aver fatto da intermediario nella compravendita, incassando anche una certa somma.

L’incendio del villino aveva causato pochi danni strutturali ma provocato una perdita una serie di rotoli di lana di roccia incellophanati, quantificabile in circa 80mila euro. L’imprenditore ha aggiunto di essere stato anche minacciato dal fratello di K.H., telefonicamente la notte prima dell’incendio, e il giorno dopo con una pistola.

La discussione è stata rinviata al 10 ottobre.